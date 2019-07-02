Срочно понадобился врач: Шарапова снялась с Уимблдона

У спортсменки проблемы с рукой

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение о снятии с "Уимблдона-2019". Она не смогла доиграть матч первого круга турнира против француженки Полин Пармантье.

При счёте 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 в пользу соперницы россиянка вызвала на корт врача. Она пожаловалась на проблемы с рукой. К этому моменту поединок шел 2 часа 16 минут.

Шарапова за весь матч ни разу не смогла подать навылет. При этом она совершила восемь двойных ошибок, передает "Чемпионат.com". Также она реализовала пять брейк-пойнтов из 11-ти.

Теперь француженка в следующем раунде сыграет с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро. Она в первом круге нанесла поражение австралийке Саманте Стосур – 6:2, 7:5.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"