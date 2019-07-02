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Киркоров набросился на критиков Пугачевой после скандала

21:44
  • вторник
  • 02 июля 2019

По его словам, Примадонну все "должны носить на руках"

Знаменитый певец Филипп Киркоров высказался об инциденте с выездом звезды эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала на автомобиле. По его словам, некрасиво критиковать певицу за это.
Роскошная жизнь Аллы Пугачевой в 6 фото

Он подчеркнул, что Пугачеву, наоборот,  все "должны носить на руках". Киркоров считает, что она внесла огромный вклад в искусство за практически полвека работы.

"Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда. Она прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила", – заявил он в эфире телеканала "Звезда". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее за Пугачеву заступился Лев Лещенко. Народный артист РСФСР отметил, что к данному инциденту привлекается слишком много внимания. По его словам, Алла Борисовна - публичный человек и вряд ли должна была "пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон".

1 июля в интернете опубликовали видео, на котором машина Примадонны подъезжает к поезду, в то время как выезд на перрон разрешен только специальной технике. Пользователи Сети возмутились произошедшим, а РЖД начала проверку. По словам представителя Пугачевой, они приехали на вокзал рано утром, когда там не было людей.

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