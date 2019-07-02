Киркоров набросился на критиков Пугачевой после скандала

По его словам, Примадонну все "должны носить на руках"

Знаменитый певец Филипп Киркоров высказался об инциденте с выездом звезды эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала на автомобиле. По его словам, некрасиво критиковать певицу за это.

Он подчеркнул, что Пугачеву, наоборот, все "должны носить на руках". Киркоров считает, что она внесла огромный вклад в искусство за практически полвека работы.

"Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда. Она прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила", – заявил он в эфире телеканала "Звезда". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее за Пугачеву заступился Лев Лещенко. Народный артист РСФСР отметил, что к данному инциденту привлекается слишком много внимания. По его словам, Алла Борисовна - публичный человек и вряд ли должна была "пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон".

1 июля в интернете опубликовали видео, на котором машина Примадонны подъезжает к поезду, в то время как выезд на перрон разрешен только специальной технике. Пользователи Сети возмутились произошедшим, а РЖД начала проверку. По словам представителя Пугачевой, они приехали на вокзал рано утром, когда там не было людей.

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