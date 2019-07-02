Путин рассказал о погибших моряках-подводниках

В Североморск отправляется Сергей Шойгу

Президент России Владимир Путин назвал гибель моряков-подводников при пожаре на российской исследовательской подлодке большой потерей для флота и армии. По его словам, среди 14 погибших были семь капитанов первого ранга и два героя России.

"Это не обычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный", — отметил глава государства. Также он принес соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу заслушать доклады в связи с трагедией на месте в Североморске. По его словам, необходимо "нацелить комиссию на безусловное выявление причин" произошедшего, сообщает "Интерфакс". По возвращению Шойгу президент сказал, что также ждет доклада.

В свою очередь, Шойгу заявил, что инцидент произошел накануне, 1 июля, во время плановых работ в российских территориальных водах Баренцева моря. Пожар возник в научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота. "В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников", - сказал он на встрече с президентом.

В настоящий момент глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Причины произошедшего устанавливаются. "Задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего ВМФ", - добавил Шойгу.

Ранее стало известно, что по факту гибели моряков-подводников начата проверка. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ее проводят военные следователи. По итогам будет принято процессуальное решение.

Во вторник Минобороны сообщило, что в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников. Инцидент произошел еще 1 июля в российских территориальных водах при проведении батиметрических измерений. Возгорание удалось потушить силами команды аппарата.

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