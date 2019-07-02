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Появилось видео полного солнечного затмения

22:34
  • вторник
  • 02 июля 2019

Насладиться уникальным зрелищем смогут жители Чили и Аргентины

В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Затмение продлится 4 минуты и 33 секунды. Больше всех повезло жителям Чили и Аргентины. Они видят редкое астрономическое явление во всей красе собственными глазами.

Это второе затмение в году. Третье произойдёт 26 декабря. Также уже в этом месяце нас ждут ещё несколько ярких астрономических событий, которые будут видны и на территории нашей страны.

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Люди наблюдают за солнечным затмением
Люди наблюдают за солнечным затмением
Солнечное затмение
Солнечное затмение
Люди наблюдают за солнечным затмением
Люди наблюдают за солнечным затмением
Солнечное затмение
Солнечное затмение
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