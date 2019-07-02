Появилось видео полного солнечного затмения

Насладиться уникальным зрелищем смогут жители Чили и Аргентины

В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Затмение продлится 4 минуты и 33 секунды. Больше всех повезло жителям Чили и Аргентины. Они видят редкое астрономическое явление во всей красе собственными глазами.

Это второе затмение в году. Третье произойдёт 26 декабря. Также уже в этом месяце нас ждут ещё несколько ярких астрономических событий, которые будут видны и на территории нашей страны.