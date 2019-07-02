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Порошенко вывел украинцев на новый Майдан

22:59
  • вторник
  • 02 июля 2019

Митинг анонсировали в соцсетях

В Киеве началась акция протеста. Митингующие выступают против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Рады экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
На Украине зреет новый Майдан

Акцию поддержал экс-президент Украины Петр Порошенко. "Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее!... Наша команда присоединяется к акции", - отметил экс-президент в Telegram-канале.

Митинг анонсировали в соцсетях. Репост сообщения за несколько часов сделали тысячи человек. При этом точное количество участников митинга полиция не называет, передает РИА Новости. Люди пришли на майдан Незалежности, а также к зданию Украинского дома на Европейской площади. Именно туда нынешний президент Владимир Зеленский планирует перевести свой офис.

Ранее 2 июля местный ЦИК по решению суда зарегистрировал Клюева и Шария кандидатами в депутаты на внеочередные выборы в парламент. До этого им отказали в регистрации. Они не проживали на территории Украины на протяжении последних пяти лет. Кроме того, против обоих кандидатов на Украине возбуждены уголовные дела.

Клюева подозревают в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия. Кроме того, ему приписывают организацию превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Шария подозревают в "грубом нарушении общественного порядка". Внеочередные выборы состоятся 21 июля.

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