"Надо было еще пожонглировать": Зеленского подняли на смех в Канаде

В нем проснулся юморист

Украинский президент Владимир Зеленский дважды рассмешил участников конференций в Канаде, куда он прибыл с официальным визитом 2 июля.

Первый раз Зеленский продемонстрировал свои комедийные таланты на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Политик начал свое выступление с приветствия на английском языке, а затем заявил: "Я бы хотел говорить на языке, который хорошо понимают в этой стране и почти официальный - это украинский". Эта фраза вызвала смех в зале.

На конференции по Украине Владимир Зеленский тоже рассмешил людей, но на этот раз уже непреднамеренно. Он подошел к микрофону, чтобы произнести вступительную речь, и сказал "привет" на английском языке. Участники конференции засмеялись, что смутило украинского лидера, пишет РБК.

"Смешить - это его привычка", "Шут не профессия, а натура", "Надо было еще пожонглировать или анекдот смешной рассказать", "Клоун и в Канаде клоун" - прокомментировали поведение Зеленского интернет-пользователи.