Как манипулируют сознанием украинцев

Эксперт считает, что народу промывают мозги по американскому шаблону

В эфире программы "События 25-й час" обсудили ситуацию на Украине. В частности, речь зашла о политике, которую проводит Владимир Зеленский. На вопросы ведущего Алексея Фролова о новом президенте Украины ответил Дмитрий Бабич, редактор портала "ИноСМИ" в составе агентства "Россия сегодня".

"На Украине идет манипуляция сознанием по американским лекалам. Американские лекалы следующие – большой разницы между демократами и республиканцами нет, но народу предлагается раз в четыре года сменить надоевшую физиономию. Вот вам новое лицо и якобы новая жизнь. На самом деле та же элита стоит у власти, с той же самой идеологией. Если идеология меняется, то элита меняет ее сама, а не под влиянием людей. Что было на Украине с Зеленским? Запад поставил задачу свалить всё на Порошенко. Он плохой, он разворовал, он старый. А вот этот парень – молодой и не воровал. Люди могли на это купиться, но скоро настанет разочарование", - сказал эксперт.

Полный комментарий Бабича смотрите в видео:

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