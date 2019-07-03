Россия лишилась двух героев после трагедии в Североморске

При пожаре на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 моряков-подводников

Министр обороны Сергей Шойгу в ближайшее время прибудет в Североморск. Глава ведомства на месте проконтролирует ход расследования причин пожара на глубоководном аппарате Военно-морского флота, передает "ТВ Центр".

Возгорание на борту научно-исследовательского судна произошло во время подводных работ, погибли 14 российских моряков. Во вторник вечером Сергей Шойгу доложил о случившемся Владимиру Путину. Президент поручил министру обороны отправиться в Североморск и разобраться в обстоятельствах трагедии.

"Вчера в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошёл пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего. Задачи по расследованию данной трагедии возложены на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Евменова", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сергей Кужугетович, это не обычное судно, мы с Вами знаем, это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с Вашими предварительными докладами, из 14 погибших семеро - капитаны первого ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, вообще для армии. Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать всё, для того чтобы оказать им помощь и поддержку", - сказал президент России Владимир Путин.

Видео: Путин рассказал о погибших моряках-подводниках

Как уточнили в Минобороны, аппарат занимался измерением глубин и исследованием придонной зоны. Причины возгорания пока неизвестны. Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов уже находится в Североморске. Проверку по факту гибели моряков проводит также Следственный комитет. Соболезнования родным и близким погибших подводников также выразил глава правительства Дмитрий Медведев.

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