ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия лишилась двух героев после трагедии в Североморске

08:35
  • среда
  • 03 июля 2019

При пожаре на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 моряков-подводников

Министр обороны Сергей Шойгу в ближайшее время прибудет в Североморск. Глава ведомства на месте проконтролирует ход расследования причин пожара на глубоководном аппарате Военно-морского флота, передает "ТВ Центр".
Следователи начали проверку после гибели моряков-подводников

Возгорание на борту научно-исследовательского судна произошло во время подводных работ, погибли 14 российских моряков. Во вторник вечером Сергей Шойгу доложил о случившемся Владимиру Путину. Президент поручил министру обороны отправиться в Североморск и разобраться в обстоятельствах трагедии.

"Вчера в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошёл пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего. Задачи по расследованию данной трагедии возложены на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Евменова", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сергей Кужугетович, это не обычное судно, мы с Вами знаем, это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с Вашими предварительными докладами, из 14 погибших семеро - капитаны первого ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, вообще для армии. Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать всё, для того чтобы оказать им помощь и поддержку", - сказал президент России Владимир Путин.

Видео: Путин рассказал о погибших моряках-подводниках

Как уточнили в Минобороны, аппарат занимался измерением глубин и исследованием придонной зоны. Причины возгорания пока неизвестны. Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов уже находится в Североморске. Проверку по факту гибели моряков проводит также Следственный комитет. Соболезнования родным и близким погибших подводников также выразил глава правительства Дмитрий Медведев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Офицер-подводник
Офицер-подводник
Владимир Путин и Сергей Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.