Опубликована секретная информация о боях за Минск

Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы
Одна из самых крупных и решительных наступательных операций Великой Отечественной войны. 75 лет назад бойцы Красной армии освободили столицу Белоруссии от нацистских захватчиков. К знаменательной дате Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы, передает "ТВ Центр".
Среди них - директива о сроках взятия Минска. Войска белорусского фронта должны были освободить город не позднее 8 июля. Однако выбить противника удалось на пять дней раньше. Офицеры Вермахта не успевали докладывать о ситуации командованию - настолько стремительно развивалось наступление.
Согласно опубликованным материалам, утром 3 июля немецкий самолёт "Мессершмитт" приземлился на аэродроме Минска. Пилот даже не подозревал, что город уже находится под контролем Красной армии.
Одной из первых в столицу Белоруссии прорвалась рота 26-й гвардейской танковой бригады под руководством старшего лейтенанта Александра Яковлева. В общей сложности, советские войска уничтожили около 70 тысяч нацистских захватчиков, более 30 тысяч были взяты в плен.
В среду в Минске пройдёт торжественный парад. Участие в нём примут также российские военные.
Видео: раскрыто содержание секретных документов Минобороны об операциях Красной армии