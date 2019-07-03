Видео уничтожения снарядов боевиков под Дамаском

Саперы продолжают находить тайники, оставленные террористами

Под сирийским Дамаском саперы уничтожили склад боеприпасов, оставленный боевиками. Среди находок - несколько десятков снарядов для установок залпового огня "Град" и артиллерии. Арсенал вывезли и уничтожили.

После того, как окрестности сирийской столицы освободили от террористов, саперы тщательно проверяют все улицы и дома, находят подпольные мастерские и схроны. При отступлении боевики минировали здания и прятали взрывчатку в подвалах, видимо, надеясь вернуться. О заложенных минах и снарядах часто сообщают местные жители. Счет обезвреженным устройствам идет на сотни тысяч.

Взрывы под Дамаском звучат почти каждый день, однако сейчас сирийцев они не пугают, отмечает "ТВ Центр". "Сирийские военные войска вместе с российские военными нашли эти снаряды и вот сегодня взорвали их в районе поселка Ельда", - рассказал сирийский сапер.

Видео ракетного удара Израиля по Сирии:

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