Умирающую от рака актрису Яковлеву привезли на ТВ в инвалидной коляске

У артистки последняя стадия болезни, метастазы добрались до мозга

Актриса Александра Яковлева 2 июля отпраздновала день рождения. Звезде фильма "Экипаж" исполнилось 62 года. По этому случаю телеведущий Борис Корчевников пригласил Яковлеву на шоу "Судьба человека".

В эфире ТВ Александра откровенно рассказала о своей болезни, а также вспомнила, как год назад уже была в гостях у Бориса. Тогда на передачу артистку привезли в инвалидном кресле, она едва могла самостоятельно ходить, но зрители, да и ведущий, даже не догадывались насколько плохо было героине шоу.

"Было очень тяжело, но я снялась. Потом почитала отзывы, поняла, что программа удалась. У меня тогда не было страха, что я могу помереть", - призналась она.

После съемок на ТВ Яковлева была уверена, что ей станет лучше. "В марте меня привезли в больницу, а уже в конце апреля-начале мая я начала ходить", — поделилась актриса.

Напомним, недавно Александра Яковлева призналась, что уже два года борется с онкологическим заболеванием. За это время актриса похудела на 20 килограммов. Она пьет сильные лекарства, чтобы убить раковые клетки.

По прогнозу врачей, звезде "Чародеев" осталось жить около трех месяцев. Несмотря на свое состояние, актриса вышла на сцену, чтобы заработать денег на лечение. После своего последнего спектакля, который был в июне, Яковлева расплакалась, когда увидела полный зал. Зрители аплодировали ей стоя. В соцсетях артистке желают выздоровления, признаются в любви и умоляют не уходить со сцены.