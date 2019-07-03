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Население России стремительно сокращается

08:43
  • среда
  • 03 июля 2019

За последние четыре месяца страна потеряла 149 тысяч человек

Российский вице-премьер Татьяна Голикова оценила демографическую ситуацию в стране и выяснила, что убыль населения идет катастрофическими темпами.

Только за четыре месяца 2019 года Россия потеряла 149 тысяч человек, пишет "Газета.Ru". Голикова отметила, что многие регионы в погоне за "качественными показателями" сознательно занижали смертность от онкологии и других заболеваний, а также ДТП.

На начало 2019 года в России проживают 146,7 миллиона человека. Однако в последние три года закрепилась тенденция на падение рождаемости, сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей. Самая высокая рождаемость и смертность, по данным Росстата, в Москве и Подмосковье.

Согласно прогнозам ООН, если не предпринять никаких мер, то к концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек, пишет РИА Новости. Однако может быть и другой результат - к 2080 году население России может превысить 160 миллионов человек.

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