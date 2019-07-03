Названы укорачивающие жизнь продукты

Список возглавила соль

Ученые проанализировали питание людей в 195 странах с 1990 по 2017 годы и узнали, какие факторы увеличивают риск преждевременной смерти.

Как пишут "Известия" со ссылкой на журнал The Lancet, проблемы со здоровьем возникают у людей, в организме которых образуется дефицит полезных компонентов и избыток вредных. К вредным веществам и продуктам относятся соль, трансжиры, напитки с высоким содержанием сахара, а также красное мясо и переработанное мясо.

Ученые рекомендовали пополнять свой рацион цельнозерновыми продуктами, семенами, бобовыми, молоком и фруктами. Необходимо употреблять много продуктов с большим содержанием кальция, клетчатки и полиненасыщенными жирными кислотами (Омега-3 и Омега-6).

"Исследование подтверждает один из основополагающих принципов здорового питания: важно употреблять полезные продукты, а не только отказываться от вредных", - прокомментировала "Комсомольской правде" директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Зинаида Медведева.