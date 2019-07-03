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В какой российский город нужно ехать на заработки

09:05
  • среда
  • 03 июля 2019

Это не только Москва

Самые высокие зарплаты в России оказались в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а самый большой ее рост за минувший год показал Барнаул (11,6%).

В первопрестольной в среднем можно заработать 57,9 тысячи рублей, в северной столице – 47,4 тысячи рублей, а в столице Урала – 39,3 тысячи рублей, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на РИА Новости.  

Самые низкие зарплаты оказались в Ульяновске (29,4 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи рублей) и Тольятти (29,2 тысячи рублей). А самыми востребованными в стране профессиями оказались продавцы, производственники, строители и перевозчики.

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