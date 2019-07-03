Американские шпионы все чаще ошиваются у российских границ

Ежедневные полеты стали нормой для США
Стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США провел разведку у западных границ России.
Его заметили между Калининградской областью и Белоруссией, пишет РИА Новости. После выполненного задания самолет вернулся на авиабазу в Италии.
В последнее время американские самолеты-разведчики мониторят российскую границу с завидной регулярностью. Так, например, вчера, 2 июля, в районе Балтики заметили самолет RC-135V, он кружил в воздухе порядка трех часов.
Несмотря на призывы Минобороны прекратить разведку, Пентагон отказывается прекращать шпионские полеты у российских границ.
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