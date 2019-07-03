Украинцы разоблачили марионетку Зеленского

Народ переживает, что страной руководит кто-то другой

После встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент Украины Владимир Зеленский объявил - он уверен в том, что прогресс по проблеме Донбасса будет достигнут политико-дипломатическим путем. А руководству Всемирного конгресса украинцев пообещал защищать родной язык и придерживаться курса на интеграцию с Еросоюзом и НАТО. На родине от Зеленского ждут нового политического курса, который позволил бы стране забыть о тревожных годах правления Петра Порошенко, но пока новый президент использует лишь политические тезисы своего предшественника.

Владимир Зеленский с трехдневным визитом в Канаде. Программа обширная: встречи с министром иностранных дел страны и ее премьером, членами канадского парламента и деловых кругов, а также беседа со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и представителями британского Форин-офиса.

И все бы ничего, если бы не основное мероприятие этой поездки - Международная конференция по поддержке реформ на Украине. То есть, как украинцам нужно модернизировать свою жизнь, их откровенно учат за границей. Ну, или дают указания. И это очень настораживает граждан страны, в том числе и тех, которые голосовали за Зеленского.

"Я тоже хочу хорошего, красивого, замечательного, умного президента. Но того президента, который обещал мне мир, того, который со второго дня не начал опять скакать, того, который опять не начал разрушать экономические связи. У них все шутки. По тарифам пошутил, по миру пошутил. То есть кто-то другой руководит нашей страной. Такое впечатление, что Зеленского вывели, там ниточки какие-то, и он все говорил, когда этой ниточкой дергали, а сейчас все говорит, когда этой", - сказал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

В Канаде украинская делегация оказалась не в полном составе. Накануне президент Зеленский повздорил с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Глава государства обвинил министра в превышении полномочий при ответе на российскую ноту об арестованных украинских моряках. 1 июля Владимир Александрович требовал от правительства привлечь Павла Анатольевича к дисциплинарной ответственности. А теперь повторно просит Верховную Раду уволить главу вешнеполитического ведомства. А заодно и генпрокурора Луценко. Первое представление президента на ту же тему парламентом было проигнорировано. Повторное, отправленное из-за границы, видимо, ждет такая же участь.

Видео: Зеленский потребовал наказать зарвавшегося Климкина

Но чего хочет глава государства, если в его собственной команде - разброд и шатание! Соратники запутались в своем отношении к русскому языку. Сначала глава администрации президента допускает, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным. Потом уже представитель того же самого президента в Верховной Раде заявляет, что это было исключительно его личное мнение. Сам Зеленский, который часто перескакивает на русский, из Канады обещает защищать мову. Ситуацией тут же воспользовался Петр Порошенко. Его партия "Европейская солидарность" лидирует в антирейтинге накануне парламентских выборов. Возможно, экс-президент решил привлечь симпатии националистов.

"События разворачиваются так, что ползучий российский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального в Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк и даже не по Крым. Основная задача реванша - препятствовать нашему членству в Евросоюзе и НАТО", - заявил глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

О приверженности курсу Украины в ЕС и НАТО, впрочем, Владимир Зеленский тоже говорил. В Канаде. И так же, как и его предшественник Порошенко, хаял Россию, называя главным врагом. Ну, и так же традиционно просил денег. Выпросил пока только на "правильные" СМИ, которые будут контролировать западные кураторы. Ведь, кто платит, тот и заказывает музыку. Лондон проспонсирует украинские медиа на 11 миллионов долларов.

"Мы активизируем нашу поддержку независимых СМИ на Украине с помощью нового проекта стоимостью девять миллионов фунтов, который укрепит потенциал сопротивляемости общества в сфере противодействия дезинформации и поможет повысить подотчётность правительства за счёт развития независимых источников информации на Украине и во всех странах Восточного партнерства", - говорится на сайте британского правительства.

Пока Киев всеми силами безуспешно рвется в ЕС и Североатлантический альянс, Великобритания придумала утешительный приз. Соединенное королевство профинансирует ещё один проект - выпуск настольной игры "НАТО-Украина". Она появится уже в ноябре. Цель – помочь украинской молодежи узнать, какие позитивные изменения принесет Украине сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Часть экземпляров распространят в украинских школах. При этом брать Украину ни в ЕС, ни НАТО пока никто не собирается, но вот те же военные базы вполне можно разместить и без членства страны в альянсе.

Примерно такой же липой и предвыборной игрой теперь оказывается и придуманная Петром Порошенко новая украинская церковь. И об этом говорят не российские СМИ, а оставшийся не у дел бывший глава Киевского патриархата Филарет. Теперь он обвиняет власти в тайных соглашениях о передаче храмов Константинополю.

"Пока Вселенскому патриарху передали только Андреевскую церковь, но должны передать еще много монастырей, в том числе Успенскую церковь во Львове. Я выступаю против того, чтобы украинская православная церковь попала в зависимость от Константинопольского патриарха. И мы имеем одну церковь, зависимую от Москвы, а другую церковь, зависимую от Константинополя", - сказал Филарет.

Распил приходов и дележка церквей за спиной у бывшего некогда главным раскольником Украины Филарета не удивляет. Ведь изначально все это украинское сектантство с кучей течений было не о церкви. Но адепты новой церкви переплюнули самого Филарета. Они умудрились осквернить святую гору Афон, размахивая там украинскими флагами и распевая гимн, хотя церковь должна быть вне политики. Местные монахи выразили протест, назвали это провокацией и направили жалобу в греческий МИД.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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