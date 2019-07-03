ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рейс во тьме: пассажиры самолета сняли на видео солнечное затмение

09:40
  • среда
  • 03 июля 2019

Небесный спектакль показали в Аргентине

2 июля пассажиры самолета, летевшего из Буэнос-Айреса в Сан-Хуан, смогли понаблюдать за полным солнечным затмением. 
Появилось видео полного солнечного затмения

Аргентинские авиалинии предоставили своим клиентам уникальную возможность насладиться довольно редким астрономическим явлением с высоты птичьего полета. Пассажирам раздали специальные очки, чтобы они с борта лайнера смогли увидеть, как луна на несколько минут перекрывает солнечный диск и погружает Землю во тьму. Небесный спектакль состоялся в 17:41 по местному времени (23:41 мск).  

Судя по видео, опубликованному авиакомпанией, пассажиры остались довольны полетом. Они сделали много красивых фотографий и испытали незабываемые эмоции. 

Лучше всего солнечное затмение 2 июля было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине. Россиянам не повезло понаблюдать за этим явлением. Граждане России смогут насладиться солнечным затмением 26 декабря, а лунное затмение они увидят 17 июля. 

Читайте также:
Главное сегодня
Солнечное затмение снятое с борта самолета
Солнечное затмение снятое с борта самолета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.