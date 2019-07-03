Рейс во тьме: пассажиры самолета сняли на видео солнечное затмение

Небесный спектакль показали в Аргентине

2 июля пассажиры самолета, летевшего из Буэнос-Айреса в Сан-Хуан, смогли понаблюдать за полным солнечным затмением.

Аргентинские авиалинии предоставили своим клиентам уникальную возможность насладиться довольно редким астрономическим явлением с высоты птичьего полета. Пассажирам раздали специальные очки, чтобы они с борта лайнера смогли увидеть, как луна на несколько минут перекрывает солнечный диск и погружает Землю во тьму. Небесный спектакль состоялся в 17:41 по местному времени (23:41 мск).

Судя по видео, опубликованному авиакомпанией, пассажиры остались довольны полетом. Они сделали много красивых фотографий и испытали незабываемые эмоции.

Así sorprendimos a nuestros pasajeros que viajaron a San Juan en el momento del #EclipseTotal2019 #ElVueloDelEclipse pic.twitter.com/RJcwIZr3LM — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) 3 июля 2019 г.

Лучше всего солнечное затмение 2 июля было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине. Россиянам не повезло понаблюдать за этим явлением. Граждане России смогут насладиться солнечным затмением 26 декабря, а лунное затмение они увидят 17 июля.