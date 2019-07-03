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Заключенные пожаловались на нехватку духовного общения

10:09
  • среда
  • 03 июля 2019

Арестанты не могут попасть в храм по несколько месяцев

Заключенные московских следственных изоляторов пожаловались на нехватку священников из-за чего посетить тюремные храмы получается крайне редко.

Иногда заключенные не могут посетить храм в течение нескольких месяцев. Ситуация осложняется тем, что прийти на службу можно только с сокамерниками. Если один из них не придет, то всем остальным придется ждать следующего раза. Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков отметил, что эта ситуация требует пересмотра.

В среднем на одно СИЗО должны приходиться 10 священников, рассказал газете "Известия" диакон Кирилл Марковский. При этом, даже если священник есть, то ему приходится несколько часов ждать сопровождающего сотрудника СИЗО, которых тоже не хватает.

В феврале 2019 года во ФСИН заявили, что психологи и священники помогли снизить количество самоубийств в СИЗО и колониях на треть.

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