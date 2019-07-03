"Похож на Иисуса": взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор

Почему он еще не в Голливуде?

Актриса Наталья Сенчукова показала фотографию 20-летнего сына Василия, который перешел на четвертый курс Университета культуры.

"Дорогой сынок! Мы с папой поздравляем тебя с переходом на 4-й курс института! Наслаждайся летом и отдыхом! Ты хорошо потрудился!" - написала Сенчукова, выложив в Instagram снимок сына с распущенными волосами и солидной бородой.

Пост собрал свыше четырех тысяч отметок "Нравится". Фото "лайкнул" в том числе телеведущий Максим Галкин. Подписчицы Сенчуковой восхитились красотой молодого человека и удивились, почему он еще не снимается в кино с такими внешними данными. "Похож на Иисуса", "Голливудский красавец", "Сначала грешным делом подумала, что это Джон Сноу", "Мечта всех женщин" - написали интернет-пользователи.

Ранее Наталья Сенчукова рассказала, что Василий не считает себя красавчиком и стесняется внимания к своей персоне. Молодой человек уже пять лет встречается с девушкой по имени Дарья. На последний день рождения Сенчукова и солист группы "Дюна" Виктор Рыбин подарили сыну автомобиль Volkswagen.