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Радикалы напали на российскую семью в Грузии (видео)

10:42
  • среда
  • 03 июля 2019

Им не понравились российские номера и георгиевская ленточка

В Грузии группа неизвестных националистов напала на российскую семью, которая путешествовала по стране на автомобиле с отечественными номерами.

Радикалов взбесила георгиевская ленточка, которая висела в салоне автомобиля, пишет "Газета.Ru". Они окружили машину и начали требовать отдать им символ победы, выкрикивая при этом экстремистские лозунги и оскорбления. При этом их даже не смутило, что в салоне автомобиля находились женщина и дочь.

После того, как россиянину удалось вывезти автомобиль из толпы, радикалы развернули флаги Украины и Грузии.

Отношения России и Грузии испортились в конце июня из-за чего президент Владимир Путин был вынужден приостановить авиасообщение между странами. Временный запрет на полеты начнет действовать с 8 июля.

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