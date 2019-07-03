Больная раком Яковлева скрыла смертельный диагноз от детей

Не хотела быть обузой

62-летняя актриса Александра Яковлева объяснила, почему она несколько месяцев не говорила сыну и дочери о своем онкологическом заболевании.

Во время лечения звезда "Чародеева" услышала страшный прогноз врачей - ей осталось жить около трех месяцев. Актриса отчаянно боролась за выздоровление и не желала омрачать жизнь близких. О болезни матери Елизавета Кухарешина и Кондратий Яковлев узнали от посторонних людей.

"Когда дочь примчалась в больницу, я была в ужасном состоянии, даже поговорить с ней не смогла. Я намеренно не хотела им рассказывать, не желала их беспокоить. У детей свои жизни, причем довольно сложные. Не хотела, чтобы они жили моей болезнью. Тем более верила в исцеление", - рассказала Александра Яковлева в эфире передачи "Судьба человека".

Сейчас актриса регулярно проходит обследования, ее самочувствие улучшилось. Кинозвезда не перестала пить лекарства и не смогла вернуть потерянные 20 килограммов, но она смотрит в будущее с оптимизмом. Она мечтает снять фильм по собственному сценарию. "Мой врач сказал, что пока не сниму фильм, точно не умру. Эта цель будет питать меня", - заявила артистка.