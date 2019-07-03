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Публичное признание онкобольного Корчевникова испугало россиян

11:00
  • среда
  • 03 июля 2019

Телеведущий рассказал о своем состоянии

В новом выпуске шоу "Судьба человека" Борис Корчевников сделал признание. Во время эфира, гостьей которого была больная раком актриса Александра Яковлева, телеведущий объявил, что тоже возобновил лечение.
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Зрители в последнее время обсуждали лишний вес своего любимца. Народ разделился на два лагеря: одни утверждали, что Борис сильно поправился и советовали ему похудеть, другие требовали оставить шоумена в покое и заявляли, что небольшие изменения ему даже к лицу. Корчевников этих пересудов не выдержал и во время шоу рассказал, что с ним происходит.

"Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку", - огорошил россиян Борис.

По словам телеведущего, критики чего только не писали ему. "Мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", — отметил Корчевников.

Услышав признание своего любимчика, народ испугался за его здоровье. Люди написали сотни сообщений Корчевникову в Instagram. "Оставьте Бориса в покое, вы всмотритесь в его глаза... я думаю ему сейчас не легко, на лице его улыбка, но глаза говорят совсем о другом", "Дай Вам Господь сил и здоровья!" "Борис, Вы всем помогаете. У Вас доброе сердце. Но мне кажется, что сейчас может быть нужна помощь Вам самому?" "Давайте все помолимся о здравии этого замечательного человека!!! Храни Вас Господь!!! Многие лета!!!" "Страшно за Вас, берегите себя", "Борис, как вы себя чувствуете? Очень уставший вид у вас. Волнуюсь", - заявили поклонники телеведущего (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.Ред.)

Напомним, в 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Сейчас жизни актера ничто не угрожает. Теперь Корчевников помогает онкобольным людям. Причем Борис не только подбадривает народ программами о чудесном исцелении от рака, но и занимается благотворительностью.

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