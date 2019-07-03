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Онищенко обвинил мужчин в онкологических болезнях женщин

11:10
  • среда
  • 03 июля 2019

Это главная причина, почему трудоспособные женщины рано умирают

Минздрав назвал самую распространенную причину смертности среди трудоспособных россиянок.

Выяснилось, что каждая четвертая женщина (23,8%) умирает от новообразований. По словам бывшего главного санитарного врача Геннадий Онищенко, это связано с увеличением продолжительности жизни.

"Чем дольше человек живет, тем больше возрастает вероятность онкозаболеваний, по той причине, что онкозаболевания — это один из механизмов сокращения жизни людей", - объяснил депутат Госдумы агентству URA.RU.

При этом, как отметил Онищенко, в высокой заболеваемости раком отчасти виноваты мужчины, поскольку они не в состоянии создать условия для того, чтобы женщины могли "спокойно выполнять свою детородную функцию".

Еще 22,9% представительниц прекрасного пола уходят из жизни в результате болезней кровообращения, отметили в Минздраве. На третьем месте разместились "внешние причины" (ДТП и несчастные случаи) – от них умирает 19,2% россиянок.

По данным ведомства, больше всего женщин умирает в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области, а меньше всего – в Чечне, Дагестане и Ингушетии.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России стремительно сокращается население. Так, за четыре месяца 2019 года страна лишилась 149 тысячи человек.

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