"Большая потеря для флота и армии": что известно о трагедии в Североморске

Соболезнования приходят из разных регионов России и мира

Министр обороны Сергей Шойгу в среду в Североморске возьмёт под личный контроль расследование причин пожара, который произошёл на борту глубоководного аппарата Военно-морского флота. Поручение главе ведомства дал Владимир Путин. В результате трагедии погибли 14 российских моряков. Причины ЧП устанавливают.

Уже известно, что научно-исследовательский глубоководный аппарат, на котором произошла нештатная ситуация в Баренцевом море, находится на военно-морской базе в Североморске. Этот город расположен в двадцати пяти километрах от Мурманска. Расследованием трагедии занимается специальная комиссия под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России.

Инцидент произошел 1 июля в Баренцевом море в российских территориальных водах. Глубоководный аппарат проводил исследования морского дна в интересах ВМФ. Сообщается, что на судне произошел пожар. Огонь удалось потушить благодаря самоотверженным действиям команды. Но при этом погибли 14 моряков, они отравились продуктами горения. В среду министр обороны в Североморске лично заслушает доклад комиссии, которая занимается расследованием. Поручение приехать сюда в Мурманскую область отдал президент, накануне Владимир Путин отменил свой визит в Тверскую область и провел экстренное совещание с Сергеем Шойгу.

"В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего. Задачи по расследованию данной трагедии возложены на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Евменова", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сергей Кужугетович, это не обычное судно, мы с Вами знаем, это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с Вашими предварительными докладами, из 14 погибших семеро - капитаны первого ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, вообще для армии. Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать всё, для того чтобы оказать им помощь и поддержку. Прошу Вас выехать в Североморск, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии. Прошу Вас по возвращении доложить мне лично", - сказал президент России Владимир Путин.

Видео: Россия лишилась двух героев после трагедии в Североморске

Соболезнования приходят из разных регионов России и мира. Слова поддержки семьям погибших направило руководство Евросоюза и вице-премьер Италии Маттео Сальвини. В Севастополе, городе, где стоит база Черноморского флота, прошел траурный митинг, посвященный памяти погибших подводников. Крымчане, среди которых были и курсанты Военно-морского училища, возложили цветы к Стелле города-героя Мурманска. В Севастополе готовят моряков-подводников, а затем они, как правило, идут служить в Баренцево море.

В Североморске люди несут цветы к подводной лодке-музею К-21. Кроме того, в среду вечером пройдут панихиды по погибшим морякам в православных храмах Заполярья, в том числе и в храме Спаса-на-Водах в Мурманске. Эта церковь считается самой почитаемой среди подводников. Рядом находится мемориальный комплекс, посвященный морякам, погибшим в мирное время. Здесь тоже появились живые цветы.

Петр Вершинин. Константин Степанов-Молодов. "ТВ Центр". Мурманская область.

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