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Найдены основания для освобождения журналиста Вышинского

12:13
  • среда
  • 03 июля 2019

Журналиста могут выпустить под личное поручительство

Очередное заседание по делу Кирилла Вышинского пройдёт в Киеве, передает "ТВ Центр". Защита вновь подаст ходатайство об изменении меры пресечения. Адвокат будет просить, чтобы журналиста выпустили под личное поручительство – украинский аналог подписки о невыезде. Основания для этого есть.

На прошлой неделе Конституционный суд Украины признал положение Уголовного кодекса, которое требует содержать под стражей подозреваемых в госизмене, не соответствующим основному закону. Именно в госизмене обвиняют главного редактора "РИА Новости Украина". По сути, только за то, что он честно выполнял свою журналистскую работу. Вышинского задержали по надуманным обвинениям больше года назад. Всё это время он провёл в заключении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Видео: Зеленскому пришло письмо по делу журналиста Вышинского

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