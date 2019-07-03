Зеленский опозорился в Канаде

Заокеанский визит президента Украины не обошелся без курьезов

На досрочных выборах в Верховную Раду Украины не будет наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы. Приглашение отозвал председатель Рады Андрей Парубий. Причиной демарша стала резолюция ПАСЕ, которая восстановила все полномочия российской делегации. Украинские реформы накануне в Торонто обсуждал Владимир Зеленский. Он заявил, что Киеву необходимо десять миллиардов евро на восстановление Донбасса. Канада, в свою очередь, включила Украину в список стран для продажи оружия.

К перелету через океан Зеленский, наверное, готовился, но свой английский так и не подтянул. О французском в Канаде, где два официальных языка, не было и речи. Едва поприветствовав собравшихся, он с облегчением перешел на украинский.

"Хай! Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь перейду на украинский. Вы знаете, накануне мы гуляли по Торонто, и я не чувствовал, что нахожусь далеко от дома. Я слышал украинскую речь, видел памятник Лесе Украинке. А потом мы зашли в ресторан. Я взял чек и понял: нет, я точно не в Киеве. Я в Торонто. Тут дешевле", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Слушая выступление Зеленского зал разражался хохотом неоднократно, хотя обсуждались вполне серьезные вещи - как никак Конференция по вопросам реформ на Украине. В аудитории - канадские бизнесмены и успешные представители украинской диаспоры – она, к слову, самая крупная в мире после российской - около полутора миллионов человек. Глава МИД Канады родилась в семье выходцев с Украины. Правда, журналисты разузнали, что ее дед по материнской линии Михайло Хомяк работал в пронацистском издании на территории оккупированной Польши. С Зеленским Кристи Фриланд встречалась как со старым другом. Они и правда хорошо знакомы.

С женой президент Украины почтил память жертв голодомора. Традиционный пункт в программе украинских президентов. Петр Порошенко посещал такой же мемориал во Франции. Пожалуй, только тут Зеленский за все время визита был серьезен. В остальном то, что тон его выступлений меняется несильно и перед публикой в концертном зале, и в серьезной аудитории заметил даже канадский премьер - намекнул на его артистическое прошлое.

"Не могу не отметить, что у нас с Владимиром есть что-то очень важное общее. Вы, господин президент, играете учителя истории, который в результате выборов становится президентом. И я тоже учитель, хотя я преподавал математику и французский. Но, несмотря на это, я думаю, что мы оба можем сказать, что школа привела нас сюда сегодня", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Зеленский подхватил. На переговорах не обошли вниманием культурные связи. "Мы подписали договор о совместном производстве кинопродукции. Очень важно, что Украина сможет создавать совместные проекты с Канадой. Канадских актеров очень любят в нашей стране. Но и у нас есть актеры, которые могут конкурировать с канадскими", - отметил Зеленский.

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Более серьезные темы обсуждали за закрытыми дверями. В итоге Украина теперь внесена в список стран, которым разрешено продавать канадское оружие. Также Канада продолжит инвестировать в производство боеприпасов и обучать украинских военнослужащих - пока никаких подробностей. Также стороны согласились усиливать санкционное давление на Москву и осудили ПАСЕ за возвращение полномочий российской делегации. Примерно в том же ключе проходила встреча Зеленского и со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, который специально прилетел в Канаду. Эксперты, в том числе на Украине, прорыва в очередном зарубежном визите Зеленского снова не увидели.

"Это такие комфортные визиты, потому что это люди одного возраста, примерно одной карьеры стремительной. А что касается конкретики: ну, осудили агрессию, хорошо. Дальше что? Неизменность курса в НАТО и ЕС. Риторические формулы. Что еще? С Волкером. Скажут, что еще надо - Минский процесс, Нормандский формат. Но и уже без Волкера мы видим активизацию. В этом заинтересован Макрон, об этом говорила Меркель и Путин на саммите "Большой двадцатки", - оценил политолог Вадим Карасев.

Не обошлось и без курьезов. Визит проходит в Торонто и пресс-служба Зеленского в информационном сообщении назвала его столицей Канады. В то время общеизвестно, что главным городом страны является Оттава.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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