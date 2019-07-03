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Рассекречены документы о боях за Минск

12:33
  • среда
  • 03 июля 2019

Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о Красной армии

Одна из самых крупных и решительных наступательных операций Великой Отечественной войны. 75 лет назад бойцы Красной армии освободили столицу Белоруссии от нацистских захватчиков. К знаменательной дате Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы, в которых в подробностях расписан ход операции "Багратион", опубликована директива о сроках взятия Минска, а также другие ранее засекреченные материалы.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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