Рассекречены документы о боях за Минск

Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о Красной армии

Одна из самых крупных и решительных наступательных операций Великой Отечественной войны. 75 лет назад бойцы Красной армии освободили столицу Белоруссии от нацистских захватчиков. К знаменательной дате Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы, в которых в подробностях расписан ход операции "Багратион", опубликована директива о сроках взятия Минска, а также другие ранее засекреченные материалы.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.