Где смотреть салют в Москве в честь 75-летия освобождения Минска

Знаменательную дату отметят большим красочным шоу

Одна из самых крупных и решительных наступательных операций Великой Отечественной войны. 75 лет назад бойцы Красной армии освободили столицу Белоруссии от нацистских захватчиков.

Празднуют в среду не только в Минске, но и в Москве. Знаменательную дату отметят большим красочным салютом, сообщает "ТВ Центр". Вечером в небо над Поклонной горой запустят более 50 видов фейерверков.

Видео: опубликована секретная информация о боях за Минск

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