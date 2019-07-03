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Где смотреть салют в Москве в честь 75-летия освобождения Минска

11:46
  • среда
  • 03 июля 2019

Знаменательную дату отметят большим красочным шоу

Одна из самых крупных и решительных наступательных операций Великой Отечественной войны. 75 лет назад бойцы Красной армии освободили столицу Белоруссии от нацистских захватчиков.

Празднуют в среду не только в Минске, но и в Москве. Знаменательную дату отметят большим красочным салютом, сообщает "ТВ Центр". Вечером в небо над Поклонной горой запустят более 50 видов фейерверков.

Видео: опубликована секретная информация о боях за Минск

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