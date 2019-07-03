Звезда фильма "Любовь и голуби" отмечает юбилей

Известной российской актрисе театра и кино исполнилось 75 лет

Наталье Теняковой исполнилось 75 лет. Народная артистка России принимает поздравления с юбилеем. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Впервые на экране актриса появилась в 1966 году в мелодраме "Старшая сестра". Всенародная любовь пришла к Теняковой после роли бабы Шуры в фильме "Любовь и голуби". Несмотря на успех в кино, Теняковой всегда был ближе театр. Свою службу она начала сразу после окончания института. Ленинградский Ленком, затем долгие 12 лет на сцене БДТ, главные роли в театрах имени Моссовета и Вахтангова, МХТ имени Чехова.

Актриса была удостоена "Золотой маски" и премии Станиславского. Наталья Тенякова продолжает играть в театре.

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