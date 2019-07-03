Стало известно о страхах Елизаветы II перед рождением сына Меган Маркл

Ощущение тревоги не покидало ее

93-летняя королева Великобритании Елизавета II боялась, что из-за преклонного возраста она не сможет увидеть ребенка принца Гарри и Меган Маркл.

Друзья королевской семьи рассказали Vanity Fair, что Елизавета II была безумно рада увидеть маленького Арчи. "Не так давно она пошутила, что вряд ли будет рядом, когда у Гарри появятся дети, - рассказал собеседник издания. - Но вот ей 93 года, и она приветствует рождение нового ребенка".

Елизавета II впервые стала бабушкой в 1977 году, когда ее дочь Анна родила сына. Принц Гарри и Меган Маркл рассказывали, что королева относится к числу милых и заботливых бабушек, которые учат молодых хорошим манерам и смеются над их шутками. "Она очень спокойная, но при этом она проявляет огромный интерес к тому, что мы все делаем", - заявил Гарри.

Ранее стало известно, что Елизавета II не сможет посетить церемонию крещения Арчи из-за напряженного рабочего графика. Первенца Гарри и Меган крестят 6 июля в кругу избранных людей.