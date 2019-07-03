Европарламент остается без главы из-за затянувшегося саммита ЕС

Выборы спикера должны были пройти ещё накануне

В Европарламенте нового созыва выбирают спикера. Уже объявлены имена четырех претендентов. Это представители социалистов, "зелёных" и левых. Среди кандидатов - две женщины.

Председатель Европарламента избирается сроком на 2,5 года. Голосование - тайное. Для победы необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов. В противном случае будет назначен второй тур. Выборы спикера должны были пройти ещё вчера, но их пришлось отложить на сутки, сообщает "ТВ Центр".

Причина - затянувшийся саммит ЕС. Три дня европейские лидеры не могли согласовать кандидатов на ключевые посты в институтах Объединённой Европы. Накануне, наконец, удалось договориться. На главную должность - председателя Еврокомиссии - впервые в истории выдвинули женщину - министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен.

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