ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Европарламент остается без главы из-за затянувшегося саммита ЕС

12:38
  • среда
  • 03 июля 2019

Выборы спикера должны были пройти ещё накануне

В Европарламенте нового созыва выбирают спикера. Уже объявлены имена четырех претендентов. Это представители социалистов, "зелёных" и левых. Среди кандидатов - две женщины.

Председатель Европарламента избирается сроком на 2,5 года. Голосование - тайное. Для победы необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов. В противном случае будет назначен второй тур. Выборы спикера должны были пройти ещё вчера, но их пришлось отложить на сутки, сообщает "ТВ Центр".

Причина - затянувшийся саммит ЕС. Три дня европейские лидеры не могли согласовать кандидатов на ключевые посты в институтах Объединённой Европы. Накануне, наконец, удалось договориться. На главную должность - председателя Еврокомиссии - впервые в истории выдвинули женщину - министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен.

Видео: почему ЕС сотрясают "подковёрные игры"

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.