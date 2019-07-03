Эффектную Миддлтон сняли с другим мужчиной

Герцогиня пришла на Уимблдон

Кейт Миддлтон, которая известна любовью не только к красивым нарядам, но и к спорту, посетила теннисный матч с участием британки Гарриет Дарт и американки Кристины Макхэйл. Подданная Елизваеты II одержала победу над своей соперницей.

2 июля Кейт Миддлтон увидели на Уимблдонском турнире, который проходит во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в пригороде Лондона. Герцогиня Кембриджская вышла в свет в белом платье с черным поясом и черной брошью на груди. Она надела золотые сережки и взяла с собой маленькую сумочку.

Миддлтон понаблюдала за игрой спортсменок, после чего встретилась с председателем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, а также с прославленными теннисистами Йоханной Конта и Энди Мюрреем.

Судя по опубликованным в Сети фотографиям, Мюррей был приятно взволнован общением с герцогиней. Они мило улыбались друг другу и от смущения, кажется, не знали, куда деть руки: спортсмен засунул левую руку в карман, а представительница королевской семьи сцепила руки перед собой.