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Кассир с 40 миллионами рублей сбежала через окно

12:19
  • среда
  • 03 июля 2019

Доверчивый коммерсант ждал женщину за дверью два часа

Кассир одного из обменных пунктов в Москве похитила 41 миллион рублей и сбежала через окно.

Накануне глава одной из московских компаний вместе с инкассаторами приехал в обменный пункт в Елисеевском переулке, чтобы перевести сумму в доллары. Кассирша пересчитала деньги и попросила коммерсанта и его сопровождение выйти из помещения и подождать снаружи. По ее словам, необходимой суммы в долларах не было и нужно было сделать заказ.

Затем предприимчивая кассирша открыла окно и сбежала вместе с крупной суммой денег, пишет агентство "Москва". Бизнесмен прождал два часа, после чего попытался зайти в обменный пункт, но тщетно – дверь никто не открыл, на звонки не ответил. Когда мужчина обошел здание вокруг, то понял, что женщина сбежала с его деньгами.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Беглянку - кассиршу ищут.

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