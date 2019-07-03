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Столичные молодожены смогут быстрее оформить жилье в собственность

12:54
  • среда
  • 03 июля 2019

Росреестр, "Мои Документы" и ЗАГС помогут им в этом

В Москве Росреестр, центры госуслуг "Мои Документы" и ЗАГС решили провести праздничную акцию в честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Молодые пары, которые узаконят свои отношения с 8 по 13 июля 2019 года в московских ЗАГСах, смогут воспользоваться специальным предложением Росреестра по оформлению прав собственности на объекты недвижимости в сокращенные сроки, сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе столичных центров госуслуг.

Новоиспеченные супруги получат специальный сертификат с реквизитами, которым они смогут воспользоваться с 8 июля по 8 декабря 2019 года, предъявив его в центрах госуслуг "Мои документы" совместно с копией свидетельства о регистрации брака.

Сроки предоставления услуг Росреестра по "Персональному предложению" будут сокращены на 2 дня. 5 рабочих дней займет процедура по документам, принятым на государственный кадастровый учет; 7 рабочих дней – по документам, принятым на государственную регистрацию прав; и 10 рабочих дней – по документам, принятым на проведение единой процедуры (государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав).

Кроме того, 11 и 18 июля во всех территориальных отделах Управления Росреестра по Москве с 11:00 до 13:00 пройдут консультации специалистов для молодоженов по вопросам учетно-регистрационных действий с недвижимостью.

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