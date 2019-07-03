Кремль: часть информации о гибели подводников останется засекреченной

Это сделано в интересах госбезопасности

Российские власти не будут предавать огласке часть информации о гибели моряков-подводников, поскольку она является государственной тайной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он рассказал, что глава государства располагает всей информацией об инциденте, но она относится к категории абсолютно секретных данных. Эта тайна соблюдается в интересах государственной безопасности.

"Это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается, здесь нет ничего противозаконного", - приводит слова Пескова агентство ТАСС.

Он добавил, что Владимир Путин был проинформирован об инциденте незамедлительно.

Накануне Минобороны сообщило, что в результате пожара на российском глубоководном исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников. Инцидент произошел 1 июля в Баренцевом море во время батиметрических работ. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин рассказал, что среди погибших моряков было семь капитанов I ранга и двое Героев России.