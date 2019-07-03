Звезда "Дома-2" опозорила Нонну Гришаеву

Актриса поплатилась за экстравагантность

Ведущий проекта "Дом-2" и потомственный экстрасенс Влад Кадони оценил экстравагантный наряд 47-летней актрисы Нонны Гришаевой.

Влад Кадони в очередной раз выдал порцию жесткой критики в адрес известных персон. На этот раз больше всех досталось звезде сериала "Папины дочки", которая надела на фестиваль "Кинотавр" длинное блестящее платье.

"Слишком много ярких деталей. Еще чуть-чуть - и превратится в рыбу-клоуна", - заявил Кадони. Вместе с тем, по мнению телеведущего, Гришаевой удалось сохранить легкость, женственность и привлекательность. "Аплодисменты не только за смелость, но и за успех! Рисковать можно и нужно, однако тонко и с умом", - цитирует Кадони "СтарХит".

Ранее от модного эксперта прилетело телеведущей Юлии Барановской, чья прическа напомнила ему парик: "С волосами просто беда. Во-первых, цвет: рыжеватый блонд сильно удешевляет. Во-вторых, укладка смотрится как парик - что-то напортачили с объемом".