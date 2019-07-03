Стартовала регистрация участников акции "Уличный красава"

Об этом объявили на пресс-конференции Общероссийского народного фронта

В среду началась регистрация участников всероссийской футбольной акции "Уличный красава" для непрофессиональных команд. Об этом объявили на пресс-конференции Общероссийского народного фронта.

Игры состоятся уже во второй раз, отмечает "ТВ Центр". В прошлом году участие приняли более трёх тысяч любительских команд – это 35 тысяч непрофессиональных спортсменов из разных уголков страны. Финальные соревнования прошли в Сочи на олимпийском стадионе Фишт. Главным призом для чемпионов стало полностью оборудованное футбольное поле в их дворе.

"Действительно, это очень важное решение, потому что это все-таки дворовый футбол, участвуют дети, которые никогда не занимались ни в одной организованной детской спортивной школе или академии. Именно с дворового футбола, где закаляется характер, вырабатываются личные качества, лидерские качества, техника отрабатывается, стремление отрабатывается к тому, чтобы добиться больших результатов - конечно, это дворовый футбол", - сказал заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен