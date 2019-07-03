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Володин призвал вывести партнерство России и Африки на новый уровень

14:42
  • среда
  • 03 июля 2019

Председатель Госдумы заявил об этом на на конференции "Россия-Африка"

Партнёрство России и стран Африки необходимо вывести на качественно новый стратегический уровень. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин на конференции "Россия-Африка", которая состоялась на полях Международного форума "Развитие парламентаризма". Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ней приняли участие около 40 африканских стран, большую часть делегаций возглавляли спикеры законодательных собраний. По словам Володина, важно активизировать реализацию не только инвестиционных, но и совместных гуманитарных проектов.

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Участники конференции "Россия - Африка"
Вячеслав Володин выступил на пленарном заседании конференции "Россия - Африка"
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Участники конференции "Россия - Африка"
Участники конференции "Россия - Африка"
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