Володин призвал вывести партнерство России и Африки на новый уровень

Председатель Госдумы заявил об этом на на конференции "Россия-Африка"

Партнёрство России и стран Африки необходимо вывести на качественно новый стратегический уровень. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин на конференции "Россия-Африка", которая состоялась на полях Международного форума "Развитие парламентаризма". Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ней приняли участие около 40 африканских стран, большую часть делегаций возглавляли спикеры законодательных собраний. По словам Володина, важно активизировать реализацию не только инвестиционных, но и совместных гуманитарных проектов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен