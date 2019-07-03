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Участники клуба "Валдай" обсудили итоги G20

14:56
  • среда
  • 03 июля 2019

Какое значение прошедший в Осаке саммит имеет для России и мира?

На площадке клуба "Валдай" прошла дискуссия по итогам саммита в Осаке, передает "ТВ Центр". Представитель России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш заявила о том, что главные вызовы для мировой экономики связаны с торговлей, и призвала все страны максимально эффективно подойти к реформе ВТО. Договориться о ней удалось на саммите.
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В свою очередь, Россия готова идти на контакт, в частности, с Евросоюзом, заявил замминистра иностранных дел Александр Панкин. И подчеркнул: такое общение должно быть заточено на пользу друг для друга.

"Если что-то в современном мире напоминает мировое правительство, из чего мировое регулирование, мировое правительство может вырасти в какой-то форме, это и есть G20, потому что, с одной стороны, большая часть мира там представлена, с другой стороны, мы видим, с какой охотой туда приезжают разные лидеры", - заявил председатель клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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