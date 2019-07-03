Центр современного пятиборья появится на севере Москвы в этом году

Это уникальный спортивный объект

Первый в России Центр современного пятиборья откроется в столичном районе Северный до конца года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося объекта. Здесь можно будет заниматься конкуром, фехтованием, стрельбой и плаванием. Помещения позволят проводить и большие спортивные мероприятия.

У воспитанников школы олимпийского резерва "Северный" и их родителей сбылась небольшая мечта. Вместе со своим директором они прошлись по строящемуся новому зданию конно-спортивного комплекса. Его спортсмены ждали давно.

"Район очень бурно развивается и здесь необходимы новые спортивные сооружения. Здесь базировался такой вид спорта как современное пятиборье, и спортсмены достигали очень высоких результатов, но не было возможности здесь тренироваться в зимний период", - сообщил директор СШОР "Северный" Москомспорта Анатолий Старостин.

Приходилось арендовать другие спортивные площадки. С нового учебного года все будет под одной крышей, в любое время года. Учиться верховой езде спортсмены будут на крытом манеже. По соседству - конюшни. На первом этаже уже сейчас планируют создать музей.

Уже сейчас здание готово на 80%. Фактически остаются отделочные работы. Оценить подготовку к новому сезону приехал и мэр Москвы.

"Я год тому назад встречался с вами, обещал, что мы этот объект сдадим. Это будет уникальный объект для спортсменов Москвы, вообще для России. Комплекс пятиборье создается впервые. Здесь и конно-спортивный манеж, и стрелковый, и плавательный бассейн на 50 метров. Вообще уникальный комплекс будет. Наша сборная будет довольна", - сказал Сергей Собянин.

Прежде всего, довольны сами спортсмены. Теперь будет много места не только для спортсменов, но и зрителей. Одновременно в спорткомплексе смогут тренироваться до 280 спортсменов. А на двух манежах и в бассейне оборудуют трибуны для зрителей на 300 мест.

Помимо тренировок здесь будут проводиться и соревнования. Последний этаж по проекту отведен под гостиницу. А в свободное от подготовки профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

Екатерина Гоголева, Владимир Черных, Илья Ушаков и Александр Медведев. "ТВ Центр".