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Мобильный телефон убил 7-летнего мальчика

13:25
  • среда
  • 03 июля 2019

Правоохранители проверяют различные версии произошедшего

Семилетний мальчик погиб после того, как у него в руках взорвался мобильный телефон.

Трагедия произошла в Кургане в общежитии на улице Тельмана. Изначально жильцы подумали, что в доме произошел взрыв газа, однако позже правоохранители выяснили, что взорвался мобильный телефон. Он рванул, когда школьник поставил его на зарядку.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего. Как рассказали kp.ru ("Комсомольская правда"), взрыв мог произойти из-за того, что аккумулятор телефона делают в основном из лития, а это очень нестабильный металл, особенно, если телефон дешевый и поддельный. Поэтому специалисты советуют брать средства связи только у проверенных продавцов.  

Местные жители также не исключают, что телефон мог взорваться из-за неисправно электросети – в доме старая проводка.

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