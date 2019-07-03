Мобильный телефон убил 7-летнего мальчика

Правоохранители проверяют различные версии произошедшего

Семилетний мальчик погиб после того, как у него в руках взорвался мобильный телефон.

Трагедия произошла в Кургане в общежитии на улице Тельмана. Изначально жильцы подумали, что в доме произошел взрыв газа, однако позже правоохранители выяснили, что взорвался мобильный телефон. Он рванул, когда школьник поставил его на зарядку.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего. Как рассказали kp.ru ("Комсомольская правда"), взрыв мог произойти из-за того, что аккумулятор телефона делают в основном из лития, а это очень нестабильный металл, особенно, если телефон дешевый и поддельный. Поэтому специалисты советуют брать средства связи только у проверенных продавцов.

Местные жители также не исключают, что телефон мог взорваться из-за неисправно электросети – в доме старая проводка.