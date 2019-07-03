Как преобразился район Ростокино в Москве

Местные жители довольны программой "Мой район"

Изменился, но историю сохранил. Район Ростокино преобразился. Благоустроенные парки и дворы, современные спортивные площадки и новые автобусные маршруты - всё это появилось благодаря городскому проекту. Теперь местные жители проводят досуг активно, а ещё интересно, ведь этот уголок столицы - один из старейших.

"Сюда мы ходим за вдохновением", - рассказывают воспитанницы художественного колледжа. С холма в обновлённом парке "Акведук" открывается впечатляющий вид на город.

Живописный парк разделён на две зоны одним из старейших сооружений в Москве – ростокинским акведуком. По одну сторону - облагороженный сквер с дорожками и новой детской площадкой, по другую – роскошный тенистый лес.

Глядя на 350-метровое сооружение на мгновение можно почувствовать себя в Италии. Построенный по всем римским законам ростокинский акведук, состоящий из 21 арки, украшает это место уже больше трёх веков. Отреставрированный, сегодня он считается одной из главных достопримечательностей района и любимым местом для прогулок.

Ещё каких-то полвека назад ростокинский акведук снабжал водой Москву. Сегодня это объект культурного наследия с богатой историей. Как, впрочем, и весь район. Первое упоминание о селе Ростокино датируется XV веком. Название пошло от слова "росток" - в старину означало раздвоенный – а точнее разделённый двумя реками: Яузой и Горячкой.

Ещё одно историческое место – усадьба Леоново. Сейчас на её месте футуристический парк "Сад будущего". От поместья сохранился пруд с редкими для Москвы птицами – чёрными утками (утка Каюга) и необыкновенно красивыми лебедями.

День или ночь – для прогулок по парку не имеет значения. Фонари освещают путь. Детская площадка и вовсе как из фантастического фильма – паутинка, необычные качели и карусель.

По соседству с садом - ещё одно место притяжения москвичей. Оборудованная не хуже модного фитнес-клуба спортивная площадка. Здесь и подвижные игры, и воркаут, и развлечения для детей. Спортсмены признаются, что давно о такой мечтали.

Не остались без внимания и просьбы жителей об улучшении транспортной доступности. Путь 33-го автобуса стал длиннее. Запустили новые маршруты, в том числе один короткий - от метро ВДНХ до Ботанического сада. Две станции МЦК и вовсе сократили дорогу от дома до работы для десятков тысяч москвичей. Впрочем, многие по старинке добираются на электричке с платформы Яуза, которую, к слову, недавно отремонтировали.

Уже распахнули двери два медицинских кабинета и обновлённый центр госуслуг. После ремонта вот-вот откроется и парк имени Бажова. В нём появится сцена, которую попросили жители. И провести на ней первый спектакль планируется уже в августе.

Илья Данильцев, Станислав Ильин, Роман Борискин, Евгений Кузнецов и Александр Медведев. "ТВ Центр", Москва.

Видео: как меняется Зеленоград благодаря программе "Мой район"

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