ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больница имени Ворохобова в Москве празднует 60-летие

15:03
  • среда
  • 03 июля 2019

Врачи этого медучреждения проводят уникальные для столичной медицины операции

Городская клиническая больница имени Ворохобова отмечает 60-летие. За эти годы врачи больницы провели множество операций, в том числе уникальных для московской медицины, и совершили ряд научных открытий. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас это многопрофильный центр, где оказывают экстренную и плановую помощь москвичам и обслуживают жителей других регионов. Сюда приезжают лечиться и иностранцы, для которых  важно соотношение цены и качества  медицинских услуг.

"В медицину вошли абсолютно новые технологии, которые  позволяют  лечить быстрее, качественнее и лучше. Это на пользу, прежде всего, пациенту. И она (больница) действительно изменилась: и лаборатория, и спинальный  центр , и центр диагностический,  и центр заготовки и переливания  крови, хирургическая служба. Мы являемся одними из лидеров. За год больница пролечивает более 80 тысяч пациентов",- заявил главный врач городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода.

Видео: пенсионерке из Подмосковья спасли ногу благодаря медицинской авиации

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Больница
Больница
Центр восстановления
Центр восстановления
Лаборатория в больнице
Лаборатория в больнице
Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.