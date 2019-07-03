Больница имени Ворохобова в Москве празднует 60-летие

Врачи этого медучреждения проводят уникальные для столичной медицины операции

Городская клиническая больница имени Ворохобова отмечает 60-летие. За эти годы врачи больницы провели множество операций, в том числе уникальных для московской медицины, и совершили ряд научных открытий. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас это многопрофильный центр, где оказывают экстренную и плановую помощь москвичам и обслуживают жителей других регионов. Сюда приезжают лечиться и иностранцы, для которых важно соотношение цены и качества медицинских услуг.

"В медицину вошли абсолютно новые технологии, которые позволяют лечить быстрее, качественнее и лучше. Это на пользу, прежде всего, пациенту. И она (больница) действительно изменилась: и лаборатория, и спинальный центр , и центр диагностический, и центр заготовки и переливания крови, хирургическая служба. Мы являемся одними из лидеров. За год больница пролечивает более 80 тысяч пациентов",- заявил главный врач городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода.

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