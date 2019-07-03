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В Москве преступники заработали миллионы на мигрантах

15:04
  • среда
  • 03 июля 2019

Появилось видео допроса организатора мошеннической схемы

В Москве задержаны 12 человек, которых подозревают в организации мошенничества в сфере миграции. Только по предварительной оценке, ущерб от их деятельности составил десять миллионов рублей.

Установлено, что мошенники создали различные сайты, где, представляясь сотрудниками миграционного центра Москвы, принимали заявки от приезжих. Документы делали, разумеется, поддельные. В день злоумышленники зарабатывали до 150 тысяч рублей, сообщает "ТВ Центр". Полицейские провели более 20 обысков, не только в квартирах, но и офисе мошенников. Изъято три миллиона рублей, три десятка банковских карт, а также чистые бланки, бухгалтерские записи и мобильные телефоны.

Расследование уголовного дела продолжается. Под подписку о невыезде взяли уже пять человек.

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