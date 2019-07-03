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Шойгу раскрыл подробности гибели подводников

13:14
  • среда
  • 03 июля 2019

Моряки спасли аппарат ценой собственной жизни

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал подробности пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море. В результате инцидента погибли 14 моряков-подводников.

Семеро погибших были капитанами первого ранга, а трое - капитана второго ранга. Все погибшие будут представлены к государственным наградам посмертно, рассказал Шойгу. По его словам, находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами. Они выполняли важные исследования по изучению гидросферы Земли.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля" - рассказал министр обороны. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом, моряки спасли своих коллег и сам аппарат ценой собственной жизни.

Накануне Минобороны сообщило, что в результате пожара на российском глубоководном исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников. Инцидент произошел 1 июля в Баренцевом море во время батиметрических работ. Кремль в среду сообщил, что часть информации об инциденте не будет раскрыта, поскольку является абсолютно секретной.

 

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