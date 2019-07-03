Бабушкина кофта и горшок на голове: стилиста ужаснул образ Зеленской

Первая леди Украины превзошла саму себя

Звездный стилист Анвар Очилов оценил для ТВЦ.RU "золотой" наряд первой леди Украины Елены Зеленской, которая вместе с супругом приехала с официальным визитом в Канаду.

Жена украинского лидера встретилась с министром по делам детей и женщин провинции Онтарио Джил Данлоп, а также с секретарем министра здравоохранения Робин Мартин. На эту встречу Зеленская надела нюдовые брюки и золотую рубашку на молнии. Любители моды привыкли к тому, что первая леди Украины выбирает, мягко говоря, неоднозначные наряды, но в этот раз Елена превзошла саму себя.

"У нее ужасные брюки, которые ей абсолютно не идут: они не подчеркивают ни талию, ни линию ног, - прокомментировал образ Зеленской стилист Анвар Очилов. - Рукава кофты очень большие, как будто она надела не свою одежду. Это кофта не подходит под этот образ: надо было хотя бы сделать акцент на талии и надеть ремень. Плюс к этому кофта очень некрасиво собралась складками. Молния на кофте - это просто ужас. Под этот стиль я бы ей надел кофту с пуговичками, которые бы создали линию. Как будто эту кофту лет десять назад надевала ее бабушка, а она или ее стилисты нашли кофту и решили надеть. Если ты надеваешь такой наряд, обязательно надо собрать волосы. Ей сделали прямоугольную укладку: правая сторона прилизанная, левая сторона - такой мини-горшок".

Очилов с сожалением отметил, что с момента избрания нового украинского президента прошло больше месяца, а его супруга по-прежнему не определилась со стилем. По его словам, Зеленской еще предстоит много работать над своим образом.

"Я не думаю, что у жены президента Украины нет денег, чтобы надеть красивый наряд. Иногда не наряд украшает женщину, иногда женщина сама украшает наряд, но в этой ситуации женщина теряется полностью. Она не показывает ничего интересного, не видно ни ее улыбки, ни харизмы, ни женственности", - сказал Анвар Очилов ТВЦ.RU.

Добавим, что многих интернет-пользователей тоже ужаснул наряд Зеленской. "Молодая, красивая, а наряд как у 60-летней", "Стилист пока не понимает свою задачу", "Кто у вас стилист? Это - позор! Подпишитесь на супругу Трампа", "Блузка комичная, тысяча лет как не в тренде такие рукава носить" - пишут в Сети.