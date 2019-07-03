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Собянин осмотрел ход строительства спорткомплекса в районе Северный

13:32
  • среда
  • 03 июля 2019

Это будет уникальный спортивный объект

Первый в России Центр современного пятиборья возводят на Северо-Востоке Москвы. Ход строительства проинспектировал мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

В инновационном спорткомплексе появятся площадки для занятий фехтованием, стрельбой, лёгкой атлетикой, конкуром и плаванием. Именно здесь будут готовиться к международным соревнованиям юные воспитанники школы олимпийского резерва "Северный". Сейчас в здании идут отделочные работы. Строительство планируют завершить к сентябрю.

"Это будет уникальный объект для спортсменов Москвы, вообще для России. Комплекс пятиборье создается впервые. Здесь и конно-спортивный манеж, и стрелковый, и плавательный бассейн на 50 метров. Вообще уникальный комплекс будет. Наша сборная будет довольна. Будем проводить чемпионат мира по пятиборью. Так что район Северный будет центром пятиборья. Надеюсь, что для жителей это будет дополнительная возможность заниматься спортом", - сказал Собянин.

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