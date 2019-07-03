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Погибших подводников представят к госнаградам

14:38
  • среда
  • 03 июля 2019

Моряки совершили героический поступок

Министр обороны Сергей Шойгу, прибывший в Североморск по поручению Владимира Путина, раскрыл подробности ЧП в Баренцевом море. Команда глубоководного аппарата ВМФ проводила важные исследования гидросферы Земли.

Среди членов экипажа были не только военные, но и представитель промышленности. Моряки-подводники совершили героический подвиг - спасли гражданский и научный аппарат ценой собственных жизней. Погибшие офицеры будут представлены к госнаградам, а их семьи получат всю необходимую поддержку.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.

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