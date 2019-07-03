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Путин принял верительные грамоты новых послов

14:46
  • среда
  • 03 июля 2019

Они официально приступили к работе в России

Владимир Путин принял верительные грамоты новых послов. Торжественная церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Грамоты президенту вручили представители 18 государств, в том числе Белоруссии, Киргизии, Турции, ряда европейских и африканских республик. С этого момента послы официально приступают к работе в нашей стране. Путин обратился к дипломатам с приветственной речью и дал краткую характеристику отношениям с каждым из представленных государств. Президент подчеркнул важность миссии послов, которым предстоит укреплять двустороннее взаимодействие.

"Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения норм международного права. Как постоянный член ООН, наша страна вносит свой вклад для урегулирования острых региональных кризисов, в решение других насущных международных проблем. Мы выступаем за обеспечение равной и неделимой безопасности, за формирование справедливой системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних и политически мотивированных санкций", - сказал Путин.

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