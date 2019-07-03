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Мать прилетела в США утешать брошенную Купером Шейк

14:33
  • среда
  • 03 июля 2019

Модель больше не одна

Ольга Шайхлисламова, мама 33-летней супермодели Ирины Шейк, приехала в Калифорнию, чтобы поддержать дочь в трудный жизненный период. После расставания с актером Брэдли Купером русской красавице приходится совмещать работу с воспитанием дочери Леи.

В последнее время Ирина Шейк и Ольга Шайхлисламова часто попадают в объектив фотоаппаратов. Папарацци встречают их на прогулке с ребенком или во время похода по магазинам. Как пишут СМИ, женщина помогает дочери по хозяйству и присматривает за внучкой.

Судя по фото, рядом с мамой Шейк чувствует себя более спокойно и непринужденно, чем без нее: она чаще улыбается и не прячет лицо от фотографов. По всей видимости, Шайхлисламова дарит ей ощущение защищенности, которого девушка лишилась после разрыва с голливудским актером.

Ольга Шайхлисламова сыграла важную роль в жизни Ирины Шейк. Отец модели умер в 2000 году от болезни легких. Ольга, преподававшая музыку, тянула семью на себе, работая в двух местах одновременно. Без помощи матери Ирина не смогла бы переехать из Еманжелинска в Челябинск и попасть в модельное агентство. 

Слухи о расставании Шейк и Купер появились в мае 2019 года. О причинах разрыва можно только догадываться. Сначала писали, что актер изменил ей с певицей Леди Гагой, а потом стало известно, что Купер не захотел жениться на матери своей дочери. 

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